M5S CONTRO IL MES (19.06.19)

giovedì 28 novembre 2019ROMA - ''Non possiamo avallare la riforma del Meccanismo europeo di stabilita' (Mes) nella sua forma attuale. Il controllo sui budget non puo' ricadere in mano al Mes, che non puo' e non deve diventare una seconda commissione, che agisce fuori dal controllo democratico. Non possiamo accettare i criteri vincolanti di cui si sta discutendo, come il rispetto di determinati parametri fiscali. Si tratta di regole rigide sulla base delle quali, allo stato attuale, molti paesi dell'area euro sarebbero esclusi dalla possibilita' di richiedere assistenza al Mes, a meno che non firmino un memorandum. Per quanto ci riguarda ogni processo deve passare dai parlamenti, che restano sovrani, e non possiamo piu' accettare forme di commissariamento della democrazia''. Lo afferma il deputato Raphael Raduzzi (M5S), della Commissione Bilancio della Camera. (ANSA 19 giugno 2019)