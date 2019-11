STANARE IL TOPO CONTE SU MES

giovedì 28 novembre 2019''La Lega sapeva, era consapevole dell'esistenza del Mes. Lo sapevamo. Ci si puo' chiedere: ma se sapevamo perche' non lo abbiamo detto? Lo abbiamo fatto. Nelle sedi in cui doveva essere fatto'', dice Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa alla Camera sul Mes. In primo luogo, dice Giorgetti, ''ci sono delle sedi informali per cui si preparano i negoziati, ed evidentemente non si mettono in pubblico. In quelle sedi abbiamo fatto presente il nostro punto di vista perche' sapevamo che dovevamo dire di no. Lo abbiamo fatto, poi, secondo la nostra costituzione nella sede regina, in Parlamento. Dove avremmo potuto farlo, altrimenti? Lo abbiamo fatto anche in consiglio dei ministri dove in tutta sincerita' siamo stati chiari sia noi che il M5s. Per questo non accettiamo la ricostruzione totalmente artefatta fatta in questi giorni dell'accaduto''. Giorgetti invoca sul punto una decisione del Parlamento: ''Se c'e' un'altra maggioranza che la pensa diversamente, se c'e' un ministro dell'economia che la pensa diversamente, non abbia vergogna. Se Conte ci ha ripensato, non c'e' problema. Si torna in parlamento, si approva una risoluzione che e' il contrario di quello che ha detto finora il Parlamento. E poi il governo si regola di conseguenza''.