TRUMP TAGLIA FONDI ALLA NATO

giovedì 28 novembre 2019WASHINGTON - L'amministrazione Trump ha deciso di ridurre sostanzialmente il proprio contributo al bilancio collettivo della Nato. Lo riferisce l'emittente statunitense ''Cnn'', che cita diversi funzionari statunitensi e dell'Alleanza, mentre gli Stati Uniti si preparano a partecipare al vertice in programma a Londra, la prossima settimana, in occasione del 70mo anniversario dell'organizzazione. Gli Stati Uniti hanno fornito sinora circa il 22 per cento del finanziamento diretto della Nato, che copre i costi di mantenimento del quartier generale dell'Alleanza, investimenti congiunti in materia di sicurezza e alcune operazioni militari combinate. La decisione di Washington e' in gran parte simbolica, in quanto il bilancio diretto della Nato e' relativamente circoscritto - circa 2,5 miliardi di dollari - ed e' separato dai budget di difesa nazionali che si raccomanda dovrebbe raggiungere il 2 per cento del Pil. Funzionari della difesa riferiscono che l'amministrazione Trump punta a ridurre il contributo diretto degli Usa a circa il 16 per cento, allineandolo a quello della Germania, che fornisce il 14,8 per cento, nonostante gli Stati Uniti abbiano un'economia maggiore. ''Con la nuova formula, le quote di costo attribuite alla maggior parte degli alleati europei e del Canada aumenteranno, mentre la quota degli Stati Uniti scendera''', ha detto un funzionario della Nato. ''Questa e' una dimostrazione importante dell'impegno degli alleati nei confronti dell'Alleanza e di una piu' equa condivisione degli oneri''.