NETTA VITTORIA BORIS JOHNSON

giovedì 28 novembre 2019Il Partito conservatore del primo ministro Boris Johnson si avvia a cogliere una netta vittoria alle elezioni anticipate che si terranno nel Regno Unito il 12 dicembre prossimo. Lo si apprende da un sondaggio condotto da YouGov, che oggi viene pubblicato dal quotidiano ''The Times''.Utilizzando un metodo innovativo per analizzare l'attuale situazione seggio per seggio, il sondaggio di YouGov prevede per i Tory il 43 per cento e 359 seggi, dando cosi' a Johnson una comoda maggioranza di 68 voti alla Camera dei comuni. Il Partito laburista conquisterebbe il 32 per cento e 211 seggi, in una delle piu' cocenti sconfitte dalla seconda guerra mondiale. Il Partito nazionale scozzese (Snp) otterrebbe appena il 3 per cento, sufficiente a occupare 43 seggi ai Comuni, la stragrande maggioranza di quelli che rappresentano la Scozia. Soltanto 13 seggi andrebbero al Partito liberal-democratico, nonostante un risultato previsto al 14 per cento. I nazionalisti gallesi di Plaid Cymru confermerebbero i loro 4 seggi con l'1 per cento, la stessa percentuale dei Verdi, che otterrebbero invece solo un deputato. Neppure questa volta il partito di Nigel Farage riuscira' a entrare in Parlamento. Alle ultime elezioni tenute nel Regno Unito nel 2017, Farage guidava il Partito per l'indipendenza del Regno Uito (Ukip) e ora il Brexit Party a cui il sondaggio di YouGov attribuisce il 3 per cento.