MES, CONTE VA IN TRIBUNALE?

mercoledì 27 novembre 2019''Il presidente Conte ha dato l'assenso a un testo che e' diventato inemendabile e su cui questo Parlamento non ha avuto la possibilita' di esprimersi e di discutere, e' una cosa gravissima, e deve arrivare immediatamente a riferire''. Cosi' sul Mes in Aula alla Camera il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi (Lega), commentando quanto dichiarato dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione al Senato. Secondo Borghi ''c'e' stata un'infedelta' in affari di stato, e' un reato, il Parlamento e' stato del tutto scavalcato, e se il presidente non arrivera' qua lo porteremo in tribunale''. La richiesta della Lega e' stata subito sottoscritta dalla leader Fdi, Giorgia Meloni. Le dichiarazioni di Borghi hanno scatenato le contestazioni tra i banchi di maggioranza e opposizioni e il presidente Roberto Fico, dopo aver piu' volte richiamato all'ordine i deputati, ha sospeso per qualche minuto i lavori dell'Assemblea.