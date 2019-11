CHIACCHIERE DELLA LEYEN

mercoledì 27 novembre 2019''Una cosa è certa: l'Europa fornirà sempre rifugio a coloro che hanno bisogno di protezione internazionale. Ed è nel nostro interesse far sì che coloro che restano vengano integrati. Dobbiamo anche far sì che coloro che non hanno diritto di restare ritornino a casa''. Lo sottolinea la presidente eletta della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando il suo collegio dei commissari al Parlamento Europeo prima del voto in plenaria a Strasburgo. ''L'Europa deve fornire una risposta'' alla sfida delle migrazioni, destinata ''restare tra noi'', una risposta ''che sia contemporaneamente umana ed efficace''. Occorre, tra l'altro, ''spezzare il crudele modello di business dei trafficanti'', riformare ''il sistema comune di asilo'', tenendo a mente ''sia la solidarietà che la responsabilità'', rafforzare i ''confini esterni'' per ritornare ad un'area Schengen ''pienamente funzionante''. ''Non sarà facile, ma ricordiamoci delle parole di Vaclav Havel: è la cosa giusta da fare'', conclude. Resta il fatto che le mafie africane continuano a spedire clandestini verso l'Italia con l'aiuto delle navi Ong e con la complicità del governo italiano che riaperto i porti all'invasione.