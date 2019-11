LEGA E' PER L'ITALIA UNITA

lunedì 25 novembre 2019''Garibaldi fu un grand'uomo. Non condivido neppure quanto ha recentemento affermato Messori, noi ci sentiamo continuatori dell'opera di Garibaldi e di Mazzini, perche' ci battiamo per un diverso sistema di governo e vogliamo un'Italia federale, ma un'Italia unita e solidale. Ci sono due tipi di autonomismo quello del campanile, dell'estremismo, dell'inimicizia tra Nord e Sud, delle piccole patrie. E' una minoranza che stiamo perdendo per strada, perche' si accorge che l'autonomismo nel quale noi crediamo e' tutt'altra cosa. L'autonomismo a base etnica e' folclore. Col dialetto non si vince la guerra contro lo Stato centralista. Noi rifiutiamo totalmente il separatismo: il nostro federalismo non e' contro l'unita' del paese, ma e' il modo moderno e agile di governarlo. Il nostro progetto, lo Stato che noi vogliamo e' Italia: noi pensiamo per tutta l'Italia, per il Nord come per il Sud. Non ci appartiene la cultura di chi vuole separarsi del resto d'Italia''. La dichiarazione non è di Matteo Salvini, è di Umberto Bossi e porta la data del 1° ottobre 1990...