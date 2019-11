LEGA: M5S HA SCELTO IL PD

lunedì 25 novembre 2019“In democrazia mi sembra giusto, se un partito c’è non è che se perde le elezioni non si presenta”. Lo dichiara Matteo Salvini rispondendo all’inviato di Povera patria (Rai2) Alessandro Poggi che gli domanda un commento sulla scelta dei 5 Stelle di presentarsi da soli alle elezioni in Emilia Romagna e in Calabria.Le hanno fatto un regalo?.“No, il 26 gennaio calabresi e romagnoli potranno scegliere un cambiamento, dopo 50 anni per quanto riguarda l’Emilia Romagna. Vedo che il Pd insegue i 5 Stelle. Non mi interessa cosa faranno, vanno insieme o non vanno insieme. Noi ci stiamo occupando di liste d’attesa negli ospedali, di infrastrutture, sostegno alle imprese, agricoltura. Non conto di vincere in Emilia Romagna per i problemi altrui ma per la forza delle nostre idee”, ha dichiarato il leader della Lega nell’intervista in onda questa sera su Rai2 in seconda serata. Gli scenaristi che prevedono un Unione Lega-5 Stelle?, chiosa Poggi. “Chi sceglie il Pd, Zingaretti, Boschi o Renzi non può più scegliere la Lega”, risponde Salvini.