FONTANA: MOSTRO, FA VIOLENZA

lunedì 25 novembre 2019MILANO - ''Chi usa violenza contro le donne non e' un uomo: e' semplicemente un mostro''. E' il messaggio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, pubblicato su Facebook con una foto che lo ritrae con un segno rosso sul volto come simbolo dell'impegno contro la violenza sulle donne. In sei anni in Lombardia - ricorda una nota della Regione - il numero dei centri antiviolenza e' salito da 21 a 51. I corsi di formazione attivati hanno raggiunto circa 700 avvocati e sono piu' di 1.500 gli assistenti sociali, i medici e gli operatori delle reti territoriali coinvolti in questo ambito. Nel 2018 sono stati formati 120 agenti della Polizia locale e nel 2019 circa 190 medici di medicina generale. Sono state inoltre attivate collaborazioni con 7 universita' lombarde con 17 progetti rivolti a studenti e docenti. Nello stesso periodo la Regione Lombardia ha impegnato circa 6 milioni di euro a favore delle reti antiviolenza a cui si aggiungono 600 mila euro per progetti di formazione.