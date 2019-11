FDI:TORINO ISOLATA DA ITALIA

lunedì 25 novembre 2019TORINO - ''Il governo venga a riferire immediatamente sulla situazione della rete autostradale piemontese. Torino e' rimasta isolata dal resto d'Italia''. E' questa la richiesta della parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli, all'indomani dei crolli che hanno interrotto le principali autostrade che servono il capoluogo piemontese. ''La A6 Torino-Savona - spiega Montaruli - e' interrotta nelle due direzioni per il crollo di un'intera porzione. La A5 Torino-Aosta e' impercorribile tra Ivrea e Pont St. Martin. La A21 tra Asti Ovest e Villanova, in direzione Torino, ha visto aprirsi una voragine nell'asfalto rendendo impossibile il transito. Una situazione inaccettabile - prosegue Montaruli - per la quale presentero' un'interrogazione in Parlamento. E' necessario che il governo riferisca immediatamente e trovi una soluzione al blocco delle tratte autostradali che comporta un pesantissimo danno economico per il territorio e un disagio per tutti i piemontesi. Siamo stanchi di veder trattare il nostro territorio come una periferia senza importanza, nella quale i collegamenti ferroviari sono un optional, i voli aerei su Torino un lusso, e la sicurezza della rete stradale una chimera''.