LA FAZ ATTACCA LA CDU...

lunedì 25 novembre 2019BERLINO - Nonostante le aspettative, il congresso annuale che l'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha tenuto a Lipsia il 22 e 23 novembre scorso ''non ha cambiato nulla'' nel partito. E' quanto sostiene il quotidiano ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', secondo cui ''non era un buon segno'' gia' lo slogan dell'evento, ''Si tratta dei contenuti, non delle persone''. Soprattutto se gia' all'inizio del congresso la presidente della Cdu, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenabuer, ha posto la questione di fiducia per rispondere alle accuse di gestione inefficiente che le vengono rivolte da diversi settori del partito. Per la ''Frankfurter Allgemeine Zeitung'', infatti, ''la dirigenza di ogni partito sa che i contenuti possono anche essere validi, ma non riescono a persuadere se non sono portate avanti dalle persone giuste''. Al congresso della Cdu, ''non e' andata bene ne' nell'una ne' nell'altra direzione: mancato l'ottimismo nei contenuti e non vi e' stata alcuna certezza che le persone giuste fossero nel posto giusto''. Tutto cio' richiede, dunque, ''molta pazienza alla Cdu e ai suoi sostenitori ''in calo''. A ogni modo, per il partito vi e' ''ancora abbastanza tempo per discutere finalmente dei contenuti'' in attesa delle elezioni che si terranno in Germania nel 2021. Tuttavia, la questione centrale rimane: per tornare a convincere, la Cdu deve capire se mettere in discussione e abbandonare le politiche attuate da Angela Merkel, presidente del partito dal 2000 al 2018 e cancelliere dal 2005. A