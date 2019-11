LA BREXIT SECONDO B.JOHSON

lunedì 25 novembre 2019Il primo ministro britannico Boris Johnson ha delineato la sua visione del Regno Unito dopo la Brexit in attesa delle elezioni anticipate che si terranno nel paese il 12 dicembre prossimo. In questo modo, il quotidiano ''Financial Times'' descrive la presentazione del manifesto elettorale del Partito conservatore illustrato ieri, 24 novembre, da Johnson. Un manifesto scarno, che tutti i commentatori definiscono ''moderato'', ''prudente'', persino ''tiepido'' e comunque in aperto contrasto con i programmi di spesa estremamente ambiziosi promessi dal Partito laburista in caso di vittoria alle elezioni. Anche Johnson e' impegnato a aumentare gli investimenti pubblici, soprattutto nel Servizio sanitario nazionale (Nhs) e nelle infrastrutture stradali e ferroviarie, particolarmente nel nord dell'Inghilterra. Tuttavia, il premier non si e' azzardato a fare le tradizionali promesse dei Conservatori in materia di tagli alle tasse, limitandosi all'impegno che non aumentera' l'attuale livello di prelievo fiscale. In sostanza, Johnson affida le speranze di un rilancio dell'economia britannica che comunque sta andando molto meglio di quella dell'Eurozona, e dello status internazionale del Regno Unito a dopo la realizzazione della Brexit, entro la scadenza del del 31 gennaio 2020. Un obiettivo raggiungibile solo se il Partito conservatore trovera' nelle urne quell'ampia maggioranza parlamentare che gli e' mancata negli ultimi anni di governo.