SPD: MERKEL CADE A GIORNI?

lunedì 25 novembre 2019BERLINO - Mentre si avvicina la conclusione del ballottaggio per l'elezione della presidenza del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), prevista per il 29 novembre prossimo, nella formazione si accende la polemica sulla prossima dirigenza. In un'intervista rilasciata al quotidiano ''Die Welt'', il primo ministro della Bassa Sassonia, Peter Weil, ha messo in guardia dal votare per la coppia di candidati formata da Norbert Walter-Borjans, dal 2010 al 2017 ministro delle Finanze della Renania settentrionale-Vestfalia, e Saskia Esken, deputata al Bundestag, esponenti della sinistra estremista del partito. In corsa vi e' poi il duo dato per favorito, formato dal ministro delle Finanze Olaf Scholz e da Klara Geywitz, deputata al parlamento del Brandeburgo. Le critiche di Weil si concentrano in particolare su Esken. Per il primo ministro della Bassa Sassonia, la deputata al Bundestag ''ha fatto accapponare la pelle'' con le sue dichiarazioni. Contestando la collaborazione della SpD con l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) nella Grande coalizione al governo in Germania dal 14 marzo 2018, Esken avrebbe, infatti, ''semplicemente svalutato molto per cui il partito ha lottato negli ultimi anni''. Secondo Weil, ''a qualcuno puo' far piacere peggiorare le cose, ma goffe considerazioni in bianco e nero non sono vantaggiose per la presidenza della SpD''. Di recente, Esken aveva criticato Scholz per essersi ''soddisfatto troppo rapidamente dei compromessi raggiunti nella Grande coalizione''. Inoltre, secondo la deputata, il ministro delle Finanze avrebbe ''dato per scontato il compromesso, indebolendo la SpD''. Di fatto, se i due verranno eletti, il governo cadrà.