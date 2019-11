MACRON FISCHIATO IN PIAZZA

venerdì 22 novembre 2019La rabbia dei lavoratori della Whirlpool esplode anche in Francia, e anche in quel paese prende di mira il governo. In visita ad Amiens, la sua citta' di origine, il presidente francese Emmanuel Macron e' stato accolto da fischi e insulti degli ex dipendenti dell'azienda, che lo accusano di aver mentito e gestito male il riacquisto della fabbrica. ''Ho detto la verita' alla Whirlpool. Ho detto che ci impegneremo per voi'' ha risposto Macron. Circondato da ex dipendenti e rappresentanti dei sindacati, sul piede di guerra, il presidente francese ha ricordato di non aver mai detto loro che sarebbero stati tutti salvati. ''Chi vi ha detto queste cose mente'', ha martellato il titolare dell'Eliseo. Difendendosi da quanti gli rimproverano di essere stato ''ingannato'' nell'operazione di riacquisto, il capo dello Stato francese ha assicurato che ''c'e' stato un primo progetto che non e' andato a buon fine. Non e' colpa dello Stato o dei servizi dello Stato. Avevamo verificato tutto, quindi non ho nessun rimpianto.'' Parole durissime sono giunte anche dal deputato della France Insoumise (sinistra radicale), Francois Ruffin, che accusa Macron di ''trattarci come coglioni due volte: la prima 2 anni fa, assicurando ai lavoratori che sarebbero stati tutti salvati, quando in realta' non c'era nulla dietro. E oggi, che come un cittadino qualsiasi viene qui a dirci che e' deluso''. ''A Whirlpool Macron viene a contemplare il fiasco della sua politica: quella che non pone alcun limite alla mondializzazione selvaggia e abbandona l'industria francese'', ha twittato la leader di destra, Le Pen.