SU MES VALUTAZIONI DIVERSE

venerdì 22 novembre 2019Nessuna soluzione raggiunta nel corso del vertice di maggioranza tenutosi a palazzo Chigi per discutere del Mes (Meccanismo europeo di stabilita') e terminato in mattinata. E' quanto dichiara il deputato di Italia viva, Luigi Marattin, dicendosi comunque ''sicuro e convinto che ci si arrivera', perche' in ballo c'e' qualcosa di importante'' (il salvataggio delle banche tedesche a un passo dal fallimento, come Deutsche Bank -ndr). Uscendo da palazzo Chigi, Marattin ha precisato che c'e' disposizione ''a discutere sia a livello politico che a livello di interlocuzioni tecniche con le strutture del Mef per comprendere bene questa vicenda e quelle altre legate al cosiddetto pacchetto di riforma della governance europea''. ''Abbiamo fatto una buona discussione sul trattato - prosegue il parlamentare - seguiranno approfondimenti tecnici''. ''E' evidente - conclude - che ci sono ancora valutazioni diverse, ma sono sicuro che alla fine non ci saranno problemi su questo perche' e' una questione talmente importante di credibilita' dell'Italia in ambito internazionale che e' meglio non scherzare su una cosa del genere'' (altrimenti la Germania si arrabbia -ndr). Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferira' in Aula al Senato il 10 dicembre sulla riforma del Mes, nell'ambito delle comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 12 e 13 dicembre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. Intanto,