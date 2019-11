PPE VA A SINISTRA CON TUSK

giovedì 21 novembre 2019''Noi guardiamo al futuro, non al passato, per un'Europa diversa da quella vista finora. Con Donald Tusk il Ppe, lacerato e privo di una chiara linea politica rischia di condannarsi alla sudditanza rispetto alle sinistre europee, che su immigrazione e tasse mascherate da green deal che renderanno le nostre imprese meno competitive, hanno purtroppo idee molto chiare e pericolose''. Cosi' Marco Campomenosi, capo delegazione Lega al Parlamento Ue. ''La Commissione Von der Leyen parte debole, senza idee nuove, a difesa di uno status quo che ha portato il nostro continente a essere la parte del mondo che cresce meno e che sembra non avere chiare prospettive di sviluppo - prosegue -. La Lega combattera' le sinistre senza sconti per difendere lavoro, liberta' d'impresa e diritto alla sicurezza in un'Europa che dovra' lasciare gli Stati liberi di determinare il loro futuro senza imporre modelli lontani dalla volonta' e dalle esigenze dei cittadini. Il Ppe, nelle cui fila siedono anche partiti amici, sara' in grado di prendere una posizione chiara su questi temi, o continuera' a difendere ricette fallimentari?''.