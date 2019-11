USA: ESPULSIONI DI MASSA

giovedì 21 novembre 2019L'amministrazione Trump ha iniziato a mettere in atto il piano di espulsione verso il Guatemala dei migranti adulti in cerca di asilo provenienti da El Salvador e Honduras, attualmente in attesa al confine tra Stati Uniti e Messico. Si tratta di molte migliaia di clandestini. Secondo quanto riferito dalla stampa statunitense, la prima fase del piano avra' luogo a El Paso. I funzionari di frontiera, su base giornaliera, indirizzeranno un piccolo numero di richiedenti asilo adulti provenienti da El Salvador e Honduras a funzionari per l'asilo per alcune interviste. Per il governo statunitense il piano rappresenta un elemento chiave nella sua strategia per scoraggiare la migrazione ai confini e per impedire ai richiedenti asilo di entrare nel paese. La procedura, ancora in una fase iniziale, e' stata approvata dopo che l'amministrazione del presidente repubblicano Donald Trump ha negoziato un accordo con il governo guatemalteco a luglio. L'accordo consentira' ai funzionari statunitensi dell'immigrazione di costringere i migranti che chiedono asilo al confine tra Stati Uniti e Messico a chiedere prima l'asilo in Guatemala. Democratici e gruppi pro-migranti si sono opposti