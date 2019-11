SANCHEZ DEVE RITIRARSI

giovedì 21 novembre 2019Il presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, ha chiesto al premier incaricato Pedro Sanchez di ''fare un passo indietro'', assumendosi la responsabilita' della sentenza SUL ''caso Ere''. Casado ha gia' chiesto al leader socialista di dimettersi all'indomani delle elezioni del 10 novembre, quando il Psoe ha perso tre seggi. Casado ha chiesto a Sanchez di applicare lo stesse metro di misura fatto nei confronti dell'ex premier del Pp, Mariano Rajoy, sfiduciato dal parlamento spagnolo per il cosiddetto ''caso Gurtel'', lo scandalo che ha coinvolto diversi uomini d'affari vicino all'imprenditore spagnolo Francisco Correa e molti esponenti del Partito popolare. In un'apparizione davanti ai media nella citta' croata di Zagabria, dove ha partecipato al Congresso del Partito popolare europeo (Ppe), Casado ha chiesto che il Psoe si assuma le responsabilita' dopo le condanne a 19 esponenti del partito socialista andaluso, in particolare a due ex governatori, Jose Antonio Grinan e Manuel Chaves. Il Pp ha suggerito inoltre che la sentenza sia stata ritardata in modo che le condanne non fossero note prima delle elezioni del 10 novembre scorso. Intanto il governo dell'Andalusia, formato dal Partito popolare (Pp) e da Ciudadanos, si e' impegnato pubblicamente a trovare la formula che consenta di recuperare i 680 milioni di euro sottratti nel ''caso Ere''. Al momento, scrive il quotidiano ''El Mundo'', l'unico modo per recuperare i soldi richiede che il Consiglio dell'Andalusia avvii un'azione civile, possibile dopo la fine del procedimento penale, che si e' concluso in settimana. Non e' chiaro pero' nemmeno stabilire quale cifra, del totale di 680 milioni, sia recuperabile.