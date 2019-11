FIN.TIMES:EX ILVA CONTE CADE

giovedì 21 novembre 2019LONDRA - Il destino dell'ex Ilva e' diventato causa di crisi nel governo dopo il fallimento dell'accordo che ne aveva affidato la gestione al gruppo siderurgico indiano ArcelorMittal. Lo scrive il quotidiano britannico ''Financial Times'', ricordando come appena un anno dopo aver assunto il controllo dell'ex Ilva, ArcelorMittal abbia annunciato la sua rinuncia accusando il Parlamento di aver ritirato la protezione legale precedentemente accordata per eventuali responsabilita' in materia ambientale. La vicenda rischia di danneggiare irreparabilmente la credibilita' del governo nei confronti degli investitori internazionali. Comunque andra' a finire, sara' di scarso conforto per gli abitanti di Taranto, dove ha sede il principale impianto dell'ex Ilva, la piu' grande acciaieria d'Europa. I tarantini sono divisi dalla necessita' di mantenere migliaia di posti di lavoro e le sofferenze arrecate dall'inquinamento ambientale. A farne le spese a livello politico e' soprattutto il Movimento 5 Sstelle (M5S), che quando era all'opposizione era nettamente schierato a favore della chiusura dell'ex Ilva di Taranto e che da quando e' al governo ha fatto esattamente il contrario. Ol risultato e' stato un drastico calo dei consensi certificato dal dimezzamento dei voti registrato alle elezioni europee dello scorso mese di maggio e un ulteriore calo negli ultimi sondaggi. Il M5S, annota il ''Financial Times'', e' il partito piu' forte in parlamento tra quelli che sostengono l'attuale governo. Un indebolimento dei Cinquestelle percio' indebolisce tutta la coalizione e quindi lo stesso esecutivo.