LEGA-FDI: CONTE VA STANATO

mercoledì 20 novembre 2019Sulle comunicazioni del presidente del Consiglio rispetto alla vicenda del Mes - il Meccanismo europeo 'Salva Stati' - l'opposizione annuncia battaglia in aula al Senato, dopo che la Capigruppo ha stabilito che non ci saranno comunicazioni del premier prima del 10 dicembre, quando Conte parlera' in vista del Consiglio Ue del 12. I capigruppo di Lega e FdI hanno fatto sapere, infatti, che proveranno a cambiare il calendario in aula, a norma di regolamento: ''Noi - ha detto il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo - riteniamo che 20 giorni siano troppi e che le proposte di modifica di questo meccanismo devono essere portate a conoscenza del Parlamento, che e' sovrano, prima che sia troppo tardi e prima che ci presentino un pacchetto 'prendere o lasciare'. E' evidente che e' un Conte che scappa e si nasconde''. Dello stesso avviso l'omologo FdI, Luca Ciriani: ''Il 10 dicembre e' davvero troppo tardi. Ho letto che anche l'Abi non sa nulla di questi preaccordi che pare siano stati sottoscritti dal governo. Quindi la vicenda ha un respiro nazionale molto importante e per il futuro e la sovranita' del Paese, solo il presidente del Consiglio puo' riferirne al Parlamento. Altre soluzioni sono di ripiego e probabilmente tradiscono l'imbarazzo della maggioranza su questa vicenda. Del resto se l'ha chiesto Di Maio - ha concluso - siamo legittimati a farlo anche noi''.