CONTE SCAPPA E SI NASCONDE

mercoledì 20 novembre 2019''Conte scappa e si nasconde''. Protesta la Lega, per bocca del presidente dei senatori, Massimiliano Romeo, per la decisione della Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama che non ha accolto la richiesta presentata dalle opposizioni perchè il premier riferisca al Parlamento sulla vicenda del MES, decidendo invece che della questione si parli nell'ambito delle comunicazioni del presidente del Consiglio prima del prossimo Consiglio europeo, previste per il 10 dicembre. ''Venti giorni sono troppi per riferire al Parlamento che è sovrano-protesta l'esponente del Carroccio- pensiamo che sia troppo tardi. Il ministro dell'Economia Gualtieri è importante, ma su questa questione deve riferire il presidente del Consiglio e occorre anche un atto di indirizzo politico da parte del Parlamento. Conte ha dichiarato più volte di amare il Parlamento, in realtà si nasconde su tutti i problemi: spygate, Ilva, conflitto di interessi e ora il MES''.