LOMBARDIA, ACCORDI IN CINA

mercoledì 20 novembre 2019MILANO - La Regione Lombardia e la Provincia cinese dello Shandong intensificheranno i rapporti istituzionali e tra le imprese incoraggiando la collaborazione nei settori economico, tecnologico, della cultura, del turismo e della formazione. E' quanto stabilisce l'accordo firmato dal presidente lombardo Attilio Fontana a Jinan, tappa della sua missione in Cina, con il governatore dello Shandong Gong Zheng. L'intesa punta a incrementare gli investimenti reciproci nei settori delle energie rinnovabili, dell'automotive, delle scienze della vita e della farmaceutica, dei macchinari per il packaging e nei processi produttivi in agricoltura. ''Le tante occasioni di lavoro comune e la volonta' di aprire sempre nuovi fronti di collaborazione - ha commentato Fontana - richiedono canali stabili e rapidi di concretizzazione dei progetti. Le nostre imprese e, piu' in generale, il 'Sistema Lombardia' come il 'Sistema Paese', hanno bisogno di decisioni rapide e incisive, che consentono di restare agganciati al treno dell'innovazione e della competitivita'''. La delegazione lombarda ha visitato anche la sede del gruppo Weichai che ha avviato con il gruppo Ferretti una forte sinergia nel settore della nautica di lusso. Durante l'incontro si e' anche accennato al progetto di creazione di un museo dedicato al marchio Riva a Sarnico (Bergamo).