UE: SPAGNA TAGLI LE PENSIONI

mercoledì 20 novembre 2019L'esecutivo ad interim di Pedro Sanchez ricevera' oggi una raccomandazione dalla Commissione europea che chiede alla Spagna maggiore controllo della spesa pubblica, con particolare attenzione alle pensioni. Dopo aver esaminato il piano di bilancio per il 2020, la Commissione europea indica un ''rischio di deviazione significativa'' rispetto alle norme comunitarie, secondo quanto riferito dal quotidiano ''El Pais''. Bruxelles in sostanza avverte la Spagna del pericolo di allontanarsi dagli adeguamenti richiesti e di non compiere ''progressi sufficienti'' nella riduzione del debito. Pertanto, chiede al prossimo governo dei conti conformi alle regole comunitarie per ridurre il deficit. Bruxelles attende il lancio di un governo di coalizione tra Psoe e Podemos che possa far uscire la Spagna dallo stallo politico in cui si trova. L'avviso di oggi rientra nella consueta procedura di analisi svolta da Bruxelles su tutti i progetti preliminari di bilancio che i paesi devono presentare entro il 15 ottobre. Sulle pensioni poi la Banca di Spagna ha lanciato ieri un chiaro messaggio sulla necessita' di avviare ''progetti di riforme'' che affrontino la ''sostenibilita' finanziaria e sostenibilita' sociale''. La Banca centrale, scrive il quotidiano ''La Vanguardia'', richiede da tempo misure per sostenere il sistema pensionistico pubblico. ''Esiste un problema di natura persistente e strutturale tra entrate e spese'', ha dichiarato Oscar Arce, direttore generale dell'economia e delle statistiche dell'organismo di vigilanza, che ha puntato sul possibile innalzamento dell'eta' pensionabile.