CORRUZIONE, SANCHEZ AFFONDA

mercoledì 20 novembre 2019Sono 19 i politici del Psoe condannati dal tribunale di Siviglia per il caso ''Ere'' che ha coinvolto i vertici della giunta dell'Andalusia. Tra i condannati ci sono due ex governatori andalusi, Jose Antonio Grinan, condannato a sei anni di carcere per appropriazione indebita, e il suo predecessore Manuel Chaves, condannato per malgoverno e interdetto per nove anni per peculato. Stessa pena anche per gli ex ministri Magdalena A'lvarez e Gaspar Zarri'as. Oltre a Grinan, altri quattro consiglieri socialisti dell'Andalusia sono stati condannati al carcere: Antonio Fernandez e Jose Antonio Viera, Francisco Vallejo e Carmen Marti'nez Aguayo. La pena piu' alta e' per Fernandez, sette anni e 11 mesi. Solo due dei 21 imputati sono stati assolti I 19 politici sono stati condannati per aver distribuito in modo incontrollato circa 680 milioni di euro destinati a persone disoccupate e compagnie in difficolta' nella regione nel 2010, in piena crisi economica spagnola. Si tratta del piu' grande caso di corruzione in Spagna degli ultimi 40 anni. Il partito socialista Psoe di Pedro Sanchez sta cercando disperatamente di prendere le distanze dalle sentenze sul ''caso Ere'' che arrivano mentre il premier incaricato tenta di ottenere un sufficiente appoggio dagli altri partiti per assumere un altro mandato, alleandosi con Podemos per formare un governo di coalizione. La strategia di Sanchez, scrive il quotidiano ''El Mundo'', e' stata quella di tentare di circoscrivere lo scandalo di corruzione solo all'Andalusia. Diverse voci all'interno del Psoe hanno infatti cercato di minimizzare l'effetto negativo che la sentenza potrebbe avere nei negoziati di Sanchez. Ora, la sua investitura è a rischio.