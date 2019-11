L'ABI SCHIANTA GOVERNO CONTE

mercoledì 20 novembre 2019''Noi siamo liberi di comprare titoli sovrani, non abbiamo un vincolo di portafoglio e in questa fase abbiamo circa 400 miliardi di debito pubblico italiano (nei bilanci delle banche - ndr): il problema e' che cosa fa la Repubblica italiana, il governo in carica, per tutelare il debito pubblico, perchè non si tratta di debito delle banche ma dello Stato e se le condizioni relative al debito pubblico si alterano o per maggiori assorbimenti o per elementi che favoriscono sinistri, cioè gravisismi incidenti finanziari, e' chiaro che le banche sottoscriveranno meno debito pubblico. Siamo chiari: non li compreremo più. Della riforma del Mes, ad esempio, l'Abi non sapeva nulla. Ed è rischiosissima per l'Italia''. Lo ha detto il presidente dell'Associazione bancaria italiana Antonio Patuelli ai giornalisti nel corso di un incontro con la stampa italiana in cui si e' parlato di riforma del fondo salva-Stati, dell'introduzione delle clausole di azione collettiva (Cac) che consentono di aggregare tutti i bond sovrani e ristrutturarli con un unico voto dei creditori (single limb) che produrrebbe gigantesche eprdite di denaro a chi possedesse i titoli di stato italiani, e della proposta tedesca di 'prezzare' le esposizioni delle banche italiane al debito sovrano quale condizione per procedere alla condivisione dei rischi con un sistema unico di garanzia dei depositi. Di fatto, condizioni che portano direttamente all'intervento dellla Troika in Italia senza possibilità di stop da parte del governo, di qualsiasi governo.