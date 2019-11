IL BUON GOVERNO DELLA LEGA

mercoledì 20 novembre 2019Una serie di banner ad hoc per i social network, per valorizzare il ''buon governo della Lega'' rispetto alle tasse e alla burocrazia del ''governo delle poltrone''. E' l'iniziativa del partito di Matteo Salvini, che ha iniziato a diffondere delle grafiche con i risultati e le scelte delle Regioni governate da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (Lombardia), Christian Solinas (Sardegna), Luca Zaia (Veneto). ''Nei prossimi giorni ne verranno sfornate altre - fa sapere la Lega - con le ricette leghiste in tutte le regioni dove i salviniani governano''. A seguire il progetto, il deputato e vicesegretario federale della Lega Andrea Crippa e il responsabile enti locali della Lega Stefano Locatelli. ''La Lega e' attenta ai territori - sostengono Crippa e Locatelli - Nelle Regioni e nei Comuni propone ottima amministrazione da alcuni decenni. L'ambizione e' tornare al governo nazionale per fare bene come abbiamo dimostrato in 14 mesi, quando nonostante i troppi NO del Movimento 5 Stelle abbiamo ottenuto risultati importanti e la Lega e' passata dal 17,4% delle Politiche 2018 al 34,3 delle Europee 2019. Oltre alle ricette della Lega, questa campagna intende denunciare gli errori del governo sbarchi, tasse e manette''.