251 MAGISTRATI SENZA POSTO

mercoledì 20 novembre 2019Il deputato di Fratelli d'Italia Marco Silvestroni definisce ''inammissibile quanto sta accadendo con i 251 nuovi magistrati, vincitori del concorso bandito nel 2017, che da mesi sono impossibilitati a prendere servizio per colpa di un errore del Ministero. Il ministro Bonafede - sottolinea il parlametare in una nota - mentre da una parte promette di impegnarsi per espletare le procedure concorsuali dall'altra dimentica di dire che la vera causa di questo grave stallo sembrerebbe essere la mancanza di coperture nella finanziaria 2019 per le assunzioni''. Quindi, Silvestroni osserva: ''Inutile fare proclami sulla riforma della giustizia se poi non si riesce nemmeno ad ottemperare agli impegni presi. Dal M5s come al solito solo tante chiacchieri e zero fatti. Come Fratelli d'Italia chiederemo conto al ministro in commissione Giustizia di questa incresciosa vicenda, che coinvolge centinaia di nuove leve, che oggi si sentono comprensibilmente prese in giro proprio da quello Stato che si apprestano a servire''.