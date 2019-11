BCE: RECESSIONE NEL 2020

mercoledì 20 novembre 2019Le prospettive economiche dell'eurozona si sono deteriorate con l'attesa che la crescita rimanga sottotono per un tempo piu' lungo di quanto previsto in passato. E' quanto si legge nella Financial Stability Review pubblicata oggi dalla Bce in cui si sottolinea come la combinazione della perdurante debolezza del commercio globale e l'impatto negativo delle incertezza politica e delle politiche a livello globale, in particolare per quanto riguarda i contenziosi commerciali Usa Cina e l'esito della Brexit, hanno portato a un abbassamento delle prospettive di crescita per il 2020-21. Allo stesso tempo, ci si attende che le pressioni inflazionistiche nell'eurozona rimangano tenui nell'arco dei prossimi due anni, traducendosi in prospettive di crescita nominale nel complesso piu' debole. Tenuto conto dei vari elementi di rischio, fra cui, oltre a una escalation del protezionismo, a una debole performance di crescita dei paesi emergenti e a una Brexit no-deal anche un rallentamento piu' drastico in Cina, il rapporto sottolinea come la distribuzione delle probabilita' sulla traiettoria del pil suggerite dal Financial Stability Risk Index suggerisce un rischio maggiore per la probabilita' di risultati di crescita sotto zero - ovvero recessione nell'eurozona - saliti entro la meta' del 2020 a circa il 20%, in linea con i crescenti rischi di recessione a breve - pari all'80% - suggeriti dagli indicatori di mercato.