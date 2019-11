MES, BORGHI AFFONDA CONTE

martedì 19 novembre 2019Il deputato della Lega, Claudio Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, sostiene che ''le precisazioni di Palazzo Chigi sul Mes non hanno chiarito un bel nulla. Anzi, hanno aumentato la preoccupazione. Come si fa a dire - osserva in una nota - che il Parlamento potra' esprimersi 'in sede di ratifica'? Il testo e' ormai pubblico e l'Italia doveva e deve opporsi prima, in sede di Eurogruppo e Consiglio. Perche' non l'ha fatto a fronte di un testo che comporta 'rischi enormi' (parole del governatore di Bankitalia)? Conte ha spiegato al M5s che questo trattato - al quale lui, contrariamente al mandato, non si e' opposto - include l'immunita' totale da qualsiasi forma di processo giudiziario (artt. 32 e 35)? Il governo toglie l'immunita' all'Ilva per darla al Mes? Perche' poi palazzo Chigi afferma che la riforma e' stata discussa con i 'presidenti di commissione competenti', quando invece il sottoscritto - essendo il presidente di commissione competente per la Camera - a giugno non ha avuto il piacere di incontrare in proposito il presidente del Consiglio?''. Borghi quindi conclude: ''Non sono permaloso. Basta che il presidente Conte dica chiaro e tondo che l'Italia non approvera' mai la riforma del Mes per fugare qualsiasi dubbio. Attendiamo con fiducia queste semplici parole''.