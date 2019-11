SENATORI M5S CONTRO CONTE

martedì 19 novembre 2019''Il Movimento 5 Stelle è sempre stato contro il meccanismo europeo di Stabilità perché, per essere applicato, prevede tagli a salari e pensioni e riforme alla Jobs Act. Dietro lo specchietto delle allodole delle riforme strutturali si nascondono misure lacrime e sangue imposte da Bruxelles. Ricordiamo che l’Italia è il terzo maggior sostenitore del Fondo Salva Stati con 14 miliardi di euro quindi l’Italia ha già dato.Non verseremo ulteriori quote, anzi usiamo questi soldi per sostenere le nostre imprese e cittadini visto che la crescita è l’unico modo per abbattere il debito. Auspichiamo dunque una maggiore riflessione su questa riforma''. Così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini. ''Siamo stati i primi ad aver denunciato gli effetti perversi del Mes quando, nel 2012, il governo Berlusconi IV, con in maggioranza Lega e Meloni, lo trasformava in legge dello Stato italiano. Non accettiamo quindi ramanzine da chi è all’origine dei mali del nostro Paese e ha creato le condizioni per l’umiliazione del popolo greco. I prestiti condizionati, legati al Fondo Salva Stati, hanno portato infatti a un impatto sociale devastante. Stiamo lavorando affinché la nuova Commissione europea cambi radicalmente approccio e avvii una analisi dei profondi squilibri all'interno dell'Eurozona, perché non servono questi strumenti per risolvere i problemi legati alla crescita e alla disoccupazione'', conclude Pedicini.