MOLINARI ASSOLTO: NO REATO

martedì 19 novembre 2019Annullamento senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, per il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo MOLINARI, che era stato condannato a 11 mesi in Appello e assolto in primo grado. Lo ha deciso la VI sezione penale della Cassazione nell'ambito del processo sulla cosiddetta 'Rimborsopoli,' in cui sono coinvolti ex consiglieri regionali del Piemonte, in carica nel corso della legislatura 2010-2014. La Suprema Corte ha poi disposto l'annullamento con rinvio della sentenza di Appello per l'ex presidente della Regione, Roberto Cota (un anno e sette mesi in Appello e assolto in primo grado), per il parlamentare della Lega Paolo Tiramani (un anno e 5 mesi in Appello e assolto in primo grado) e per la parlamentare di Fdi Augusta Montaruli (per la quale i giudici di secondo grado avevano rivisto la pena, dai 4 mesi in primo grado a un anno e 7 mesi in Appello). I tre dovranno quindi fare un nuovo processo in Appello.