EX ILVA PRIMI LICENZIAMENTI

martedì 19 novembre 2019Niente rinnovo del contratto per tre giovani impiegati dell'ufficio acquisti e logistica dello stabilimento ArcelorMittal di Cornigliano. Sono Lisa Salis, Silvia Peroni e Claudio Scalise i primi genovesi costretti a pagare lo scotto della decisione della multinazionale di recedere dal contratto di affitto e acquisto degli stabilimenti ex Ilva. E, stamattina, si sono presentati assieme ai delegati sindacali all'incontro con il governatore Giovanni Toti, per preparare il tavolo di giovedi' mattina a Roma tra enti locali e ministro Stefano Patuanelli. ''E' un altro segno della smobilitazione in atto- commenta il delegato rsu Armando Palombo- e la colpa e' tutta di un governo di apprendisti stregoni che ha messo Mittal nelle condizioni di andarsene''. Le due giovani erano entrate a Cornigliano da un paio di mesi, attraverso un'agenzia interinale, ed erano praticamente certe del rinnovo del contratto che scade domani. Il terzo lavoratore era stato assunto ad aprile e si era gia' visto rinnovare una volta il contratto fino al prossimo 20 dicembre. ''Lavoro ce ne sarebbe tanto- spiega- e, tra l'altro, nel nostro ufficio siamo cinque: senza noi tre sara' praticamente svuotato''. Intanto, resta confermato lo stato di agitazione dei lavoratori ma si attende ancora prima di scendere in piazza. Almeno fino al 27 novembre, quando al Tribunale di Milano si discutera' il ricorso d'urgenza presentato dai commissari di Ilva sulla decisione di Mittal di lasciare l'Italia.