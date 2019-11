CAPACI & COSA NOSTRA USA

martedì 19 novembre 2019''Nel 92 ho conosciuto un esperto di esplosivi a casa di Aldo Ercolano (capomafia catanese ndr). Era poco piu' alto di 1.80, robusto, capelli scuri. Vestiva elegante. Mi dicevano che era venuto per dirci come si preparava un esplosivo. Aveva la parlata tipica dell'italo americano. Mi fu presentato come appartenente alla famiglia mafiosa americana di John Gotti. Ci disse come funzionava questo esplosivo potentissimo, come piazzarlo, come ottenere le frequenze giuste e l'utilizzo del detonatore. Mi fu presentato perche' doveva partecipare alla strage di Capaci''. Lo ha detto Maurizio Avola, il pentito di mafia, chiamato a deporre nell'ambito del processo d'appello bis per la strage costata al giudice Falcone, alla moglie e alla scorta, in corso davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, rispondendo alle domande dell'avvocato Salvatore Petronio. Cinque gli imputati:Salvo Madonia, Lorenzo Tinnirello, Cosimo Lo Nigro, Giorgio Pizzo e Vittorio Tutino. Nel processo di primo grado, la Corte d'Assise, condanno' all'ergastolo Madonna, Tinnirello, Lo Nigro e Pizzo. Tutino invece venne assolto per non avere commesso il fatto. La Corte d'Assise d'Appello ha accolto la richiesta avanzata da alcuni legali, in particolare dagli avvocati Flavio Sinatra e Vincenzo Vitello, di sentire i pentiti Pietro Riggio e Maurizio Avola. Quest'ultimo aveva sostenuto di aver trasportato detonatori e tritolo provenienti da Messina e Reggio Calabria.(