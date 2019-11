TANGENTI, ARRESTI A MILANO

martedì 19 novembre 2019MILANO - Cene in ristoranti di lusso, viaggi, soldi, il restauro di un prezioso mobile antico, l'assunzione di un'amica in una cooperativa. Sono queste le ''regalie'' ricevute da Stefano Zani, direttore generale all'epoca dei fatti e attualmente direttore degli affari generali di Sogemi, da parte di Giorgio Gnoli, l'amministratore della ''Ageas Impresa Consortile Lombarda srl'', societa' che si occupa del facchinaggio all'Ortomercato di Milano. E' quanto emerge dagli atti dell'inchiesta per presunta corruzione che questa mattina ha portato ai domiciliari Zani, il 62enne Gnoli e un dipendente di quest'ultimo, il 54enne Vincenzo Manco. ''Zani e Gnoli avevano uno stretto rapporto d'amicizia e professionale - ha spiegato il capo della Squadra mobile, Marco Cali' - In diverse occasioni, l'allora direttore di Sogemi e' intervenuto per ridimensionare le sanzioni che colpivano la societa' di Gnoli, sorpresa dagli ispettori in difetto con la consegna mensile delle rendicontazioni contabili. Sanzioni che prevedono la sospensione dell'attivita' all'Ortomercato anche per 15 giorni, con multe da 2mila euro al giorno. Zani, intervenendo personalmente, tra le altre cose diminuiva i giorni di sospensione. I due si frequentavano spesso - ha continuato Cali' - ma a un certo punto la loro vicinanza e' diventata troppo evidente e cosi' hanno iniziato a comunicare in modo criptato, con squilli e telefonate monosillabi''.