40% PROCESSI INTERMINABILI

martedì 19 novembre 2019''Ancora piu' allarmanti'' rispetto alle cifre relative agli individui che hanno subito un'illegittima detenzione prima di essere definitivamente assolti ''sono i dati relativi alla durata dei processi. Secondo gli ultimi monitoraggi sullo stato delle pendenze penali, pubblicati dal ministero della giustizia, circa il 20% dei procedimenti incardinati nei tribunali e oltre il 40% di quelli presso le corti di appello sarebbe infatti a rischio di legge Pinto''. Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha tenuto, a Bologna, una lectio magistralis sul tema ''il sistema delle garanzie nel quadro dei principi costituzionali'' presso la Scuola di specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (Spisa). ''E qui l'anomalia e' ancora piu' grave, perche' - ha sottolineato Casellati - non coinvolge solo i diritti dell'imputato. Anzi, il mancato rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo nuoce soprattutto alle aspettative e ai diritti delle parti offese. Vittime del reato tanto quanto di un sistema giudiziario - ha osservato il presidente del Senato - incapace di dare una risposta rapida alla loro legittima domanda di giustizia. Certo, la Costituzione e le leggi ordinarie riconoscono e assicurano tutele risarcitorie. Ma - ha concluso Casellati - dobbiamo essere consapevoli che dare attuazione alle garanzie costituzionali, riconoscerle come diritti inviolabili degli individui, significa prima di tutto assicurarne la loro piena efficacia''.