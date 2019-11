19.11.69 FU UCCISO ANNARUMA

martedì 19 novembre 2019''Voi fate bene a ricordare tutti quegli uomini e quelle donne in divisa'', caduti: ''ancora adesso si ricorda qualcuno che sarebbe stato, in passato, malmenato dalle forze dell'ordine pero' scommetto che oggi quasi nessun giornale, quasi nessun telegiornale ricordera' che proprio il 19 novembre di 50 anni fa fu ucciso il primo poliziotto a Milano, Antonio Annarumma''. Lo ha detto al Congresso nazionale del Sap il segretario della Lega, Matteo Salvini. Ucciso, ha proseguito, ''da quelli che poi furono i delinquenti che cominciarono il casino e sono convinto che nessuno si ricordera' di questo ragazzo di 22 anni ammazzato con un tubolare in testa che gli arrivo' a meta' cranio. Scommetto - ha aggiunto il leader del Carroccio - che non ci saranno speciali sui telegiornali stasera, pero' si rompono le scatole a qualcuno se dice che la droga fa male. Poi, sempre detto, se qualcuno sbaglia, paga, con o senza la divisa, ci mancherebbe altro. Come in ogni lavoro chi sbaglia paga, non ci sono impunita' o immunita'''. Parlando alla platea del Sap, il leader del Carroccio ha poi aggiunto che ''pero' da ministro ma anche da senatore, ma anche da semplice cittadino mi sono sempre rifiutato che qualcuno si permettesse di mettere le centinaia di migliaia di donne e uomini in divisa nello stesso calderone. Gli attacchi da fuori - ha sottolineato - erano normali e quotidiani; erano piu' spiacevoli, se mi posso permettere di dirlo, alcuni silenzi da dentro. Perche' io i miei uomini li difendo sempre e comunque. Io sono fatto così, un capo non ha il diritto, ha il dovere di dare il buon esempio e di difendere sempre e comunque i suoi uomini, altrimenti non è un capo. Questo, fa la differenza''.