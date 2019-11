ITALIA, INDUSTRIE FERME

martedì 19 novembre 2019''Industrie ferme, come il Paese. Il lieve incremento del fatturato e degli ordinativi su base mensile era scontato e ovvio, visto che nel mese di agosto le industrie sono chiuse per ferie. Un rialzo che comunque non basta nemmeno a risollevare le sorti del terzo trimestre 2019, che si chiude in territorio negativo per entrambi. Su base annua, invece, il fatturato precipita, mentre il +0,3 per cento degli ordinativi, non fa presagire nulla di buono per il futuro, visto che quelli esteri sono crollati del 2,3 per cento''. E' quanto afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori. ''Se confrontiamo i dati di oggi con i picchi pre-crisi, si evidenzia che gli ordinativi interni, rispetto a settembre 2008, sono ancora inferiori del 18,8 per cento, mentre quelli esteri sono abbondantemente positivi, +13,5 per cento. Insomma, durante la recessione hanno salvato le nostre industrie dal fallimento. Ecco perche' la caduta su base annua di oggi e' preoccupante. Anche il fatturato totale e' calato del 7,1 per cento rispetto ad 11 anni fa, ma quello estero segna un +17,4 per cento mentre quello interno e' franato del 16,6 per cento'', conclude Dona.