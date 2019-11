OPEN ARMS SALVINI INDAGATO

martedì 19 novembre 2019''E' pazzesco che un ministro dell'Interno venga indagato per aver preso decisioni che rientrano pienamente nei propri poteri e aver agito nell'interesse del Paese. Ma se il ministro era Matteo Salvini allora le regole cambiano. Cosi' non va bene. Le regole devono essere uguali per tutti''. Lo afferma il capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari. ''La nave Open Arms rimase 20 giorni davanti al porto di Lampedusa nonostante il divieto di entrare in acque italiane quando sarebbe potuta attraccare ovunque. E' rimasta li' a sfidare la decisione del governo italiano rifiutando di attraccare sia ad Algericas che a Minorca. Sequestro di persona si', ma da parte del comandante della Open Arms, non di un ministro che ha agito nel rispetto delle proprie funzioni e nell'interesse del proprio Paese'', conclude.''Provano in tutti i modi a fermare Matteo SALVINI. Non ci riescono con le urne ci provano con i processi. Gli italiani sanno che lavora e ha lavorato solo ed esclusivamente nel loro interesse: sanno che difendere i confini e fermare l'immigrazione clandestina non sono reati. E' indegno, e' vergognoso per un Paese civile processare un ministro che ha esercitato le proprie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione''. Cosi' il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.