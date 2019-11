GOVERNATORE FONTANA IN CINA

lunedì 18 novembre 2019SHANGHAI - Valorizzare i rapporti storici tra la Lombardia e la provincia di Shanghai, con particolare interesse al business della biometica e della farmaceutica in vista anche di una collaborazione con lo Human Technopole di Milano. Sono stati questi i temi al centro di un incontro istituzionale tenutosi oggi in Cina tra il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Shanghai, Yong Ying. Yong Ying, ha scritto Fontana in un post su Facebook, ''ha espresso la volontà di promuovere a livello superiore la collaborazione fra la sua Provincia e la Regione Lombardia, a partire dalla valorizzazione dei rapporti storici già esistenti. La capitale economica cinese - ha ricordato il governatore - ha una popolazione di 32 milioni di abitanti, con un'aspettativa di vita che col tempo continua ad aumentare''. Per affrontare le sfide del futuro a Shanghai ''stanno pertanto iniziando ad affrontare il problema della cronicità che necessita sicuramente di investimenti in ricerca, nel campo della biomedica e della farmaceutica. Per questo - ha chiosato Fontana - sarà strategica anche una collaborazione con il nostro polo della ricerca nel campo della scienza e vita, Human Technopole di Milano''.