MELONI:CONTE MANDA LA TROIKA

lunedì 18 novembre 2019''All'Eurosummit dello scorso giugno il Presidente Conte ha dato l'ok alla riforma del Fondo salva-Stati (MES) senza coinvolgere il Parlamento, che entro il mese di dicembre sarà chiamato a ratificare questa nuova eurofollia. La riforma del MES impone in sintesi una maxi patrimoniale per gli Stati che non rispettano i parametri stabiliti, e ovviamente l'Italia è fuori da questi. Il MES si trasformerà in un super troika onnipotente che avrà come unico scopo quello di agire nell'esclusivo interesse della speculazione finanziaria. Fratelli d'Italia annuncia sin da ora le barricate in Parlamento contro l'ennesimo atto di tradimento nei confronti del nostro popolo''. Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Inoltre aggiunge parlando della manovra: ''Vittoria: oggi il Governo, per bocca del viceministro Misiani, annuncia che lavorerà in Parlamento per ripensare profondamente le tasse sulla plastica e sulle auto aziendali. Due tasse sbagliate e volute in manovra dall'esecutivo Pd-M5S e che non vanno solo 'ripensate' ma abolite. E noi in Senato e alla Camera ci batteremo per questo''.