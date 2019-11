SALVINI: CONTE TRADITORE!

lunedì 18 novembre 2019''Pare che nei mesi passati Conte abbia firmato di nascosto, magari di notte, un accordo in Europa per cambiare il Mes e trasformare il 'Fondo salva Stati' in 'fondo ammazza Stati' e prima che esploda, come successe per il 'Bail in', chiediamo a Conte se senza autorizzazione del Parlamento e della Lega, e sarebbe un atto abusivo, anzi sarebbe un alto tradimento''. Lo ha detto Matteo Salvini, durante una diretta Facebook, chiedendo anche ''se qualcuno, Conte o il ministro Tria, senza autorizzazione della Lega, che allora era al governo, e senza interpellare il Parlamento che e' sovrano, avesse dato il suo ok'' a modificare il Mes, il meccanismo europeo di stabilita', ''mettendo a rischio il risparmio italiano e i risparmi degli italiani''. ''Stop Mes significa una enorme fregatura per i risparmiatori italiani, i titoli di stato italiani rischiano di valere sempre meno, di valere zero, e gli Stati potranno essere obbligati a mettere sul tavolo il risparmio di milioni di cittadini senza che nessuno li autorizzi. Solo la Lega in Europa voto' contro e se cosi' fosse per i traditori il posto giusto e' la galera. Su questo faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento, no a tranelli o trappole e ghigliottine'', ha garantito il leader della Lega.