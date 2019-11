NIGERIANO IMBOTTITO DI DROGA

lunedì 18 novembre 2019NAPOLI - Aveva nell'addome 112 ovuli con cocaina ed eroina: fermato, all'aeroporto Capodichino di Napoli, un cittadino nigeriano. Sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Aeroporto di Capodichino ad arrestare con l'accusa di traffico internazionale, il nigeriano che stava per introdurre con la tecnica dei boy packers 1,244 kg di sostanza stupefacente. Il 24 enne, giunto a Napoli con un volo proveniente da Parigi, stava per lasciare l'aeroporto quando i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Capodichino, in collaborazione con i funzionari doganali, lo hanno fermato e sottoposto a controllo prima che lo stesso abbandonasse la sala arrivi. I finanzieri, non convinti delle spiegazioni ricevute ed insospettiti da alcuni segnali di nervosismo, hanno accompagnato il viaggiatore all'ospedale dove un esame radiografico ha evidenziato la presenza nell'addome di 112 ovuli tra cocaina ed eroina.