M5S:VOLANO STRACCI ROMAGNOLI

lunedì 18 novembre 2019Dovrebbe tenersi intorno alle 11.30, alla Camera, un incontro tra Luigi Di Maio e i parlamentari dell'Emilia Romagna per fare il punto sulle regionali in programma il prossimo 26 gennaio. Lo si apprende da fonti parlamentari. In primo luogo va sciolto il nodo della partecipazione del M5S alla competizione elettorale, punto sul quale è ancora in corso una discussioni interna. E c'è chi, tra gli eletti, annuncia battaglia: ''Voleranno stracci se si deciderà di non correre'', promette all'Adnkronos un esponente pentastellato, che osserva: ''Nella storia italiana non è mai successo che il partito di maggioranza in Parlamento non si presenti ad una qualsiasi tornata elettorale. Sarebbe già di per sé gravissimo a livello mediatico. Una sconfitta a tavolino''. Nel pomeriggio, tra le 15 e le 18, il capo politico del Movimento dovrebbe invece vedere i parlamentari calabresi. Il nome sul quale gran parte degli eletti sembra convergere è quello del docente universitario Francesco Aiello, anche se la deputata Dalila Nesci ieri è tornata a rilanciare la sua candidatura a governatore.