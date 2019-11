NO PLASTIC TAX IN E.ROMAGNA

venerdì 15 novembre 2019''No alla plastic tax''. A chiedere, con una risoluzione, l'intervento del governo regionale dell'Emilia-Romana per contrastare l'introduzione della tassa sugli imballaggi di plastica è Lega Emilia-Romagna, primo firmatario Fabio Rainieri. Il Carroccio chiede invece, in alternativa, ''di incentivare la riconversione industriale verso produzioni biodegradabili o maggiormente riciclabili''. L'Emilia-Romagna, rimarcano i sette consiglieri, ''è una delle regioni italiane più attive nel settore, con circa 8 miliardi di fatturato e quasi 20mila addetti''. Con questa tassa, proseguono, ''è previsto un aumento dei costi per le aziende produttrici del 110 per cento, che oltre a riversarsi sui prezzi al consumo comporterebbero una drastica riduzione delle produzioni con inevitabili massicci tagli ai posti di lavoro e probabili delocalizzazioni delle stesse aziende in altri paesi''. Inoltre, evidenziano i leghisti, ''ci sono anche dubbi sulla stessa efficacia ambientale di una nuova tassazione che andrebbe a colpire una produzione che per alcuni aspetti è anche più ecologica rispetto alle sue alternative''. L'atto è stato sottoscritto anche da Stefano Bargi, Gabriele Delmonte, Matteo Rancan, Daniele Marchetti, Andrea Liverani e Marco Pettazzoni.