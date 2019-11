UNA TONNELLATA DI COCAINA

giovedì 14 novembre 2019Oltre una tonnellata di cocaina: 1.176 chili nascosti in 144 imballi celati in un container refrigerato, adibito al trasporto di banane. È la droga trovata e sequestrata nel porto di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, in un'operazione congiunta dei carabinieri del Ros e del comando provinciale di Reggio Calabria, con i finanzieri del comando provinciale e il supporto dei funzionari dell'Agenzia delle dogane di Gioia Tauro, con l'appoggio anche di funzionari Europol. Il container, proveniente dal Sud America e sbarcato a Gioia Tauro, era destinato in Germania. Si tratta di uno dei sequestri più ingenti mai effettuati nel territorio nazionale: la cocaina, purissima, una volta tagliata e immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 250 milioni di euro ai trafficanti.Il maxi sequestro, sottolineano gli investigatori, è frutto dello sforzo congiunto nel contrasto ai grandi traffici di sostanze stupefacenti: da una parte la cooperazione internazionale di polizia, dall'altra una convergente e approfondita analisi di rischio effettuata dai finanzieri e dai funzionari doganali sull’intero carico trasportato dalla portacontainer, in arrivo allo scalo portuale di Gioia Tauro nella notte di sabato scorso.L'ingente quantitativo di droga è stato scoperto grazie a una scansione radiogena eseguita con le sofisticate attrezzature in dotazione all’Agenzia delle dogane. L'operazione, spiegano gli inquirenti, ha confermato la centralità della piana e del porto di Gioia Tauro, quale nodo di transito prioritario per i grandi traffici di cocaina, in linea con gli esiti di precedenti indagini che hanno fatto emergere il ruolo preponderante della 'ndrangheta in questi traffici.