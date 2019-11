LABURISTI DA SOLI AL CRASH

giovedì 14 novembre 2019LONDRA - La speranza, o meglio il disperato tentativo di scongiurare una apocalisse elettorale, formando di una ''Alleanza progressista'' di tutti i partiti di opposizione e anti-Brexit alle elezioni anticipate che si terranno nel Regno Unito il 12 dicembre prossimo e' definitivamente tramontata. Lo si legge sul quotidiano ''The Guardian'',che riferisce del rifiuto opposto dal leader del Labour, Jeremy Corbyn, alla proposta avanzata dal Partito nazionale scozzese (Snp) di Nicola Sturgeon. Nel corso della sua campagna elettorale in Scozia,ieri 13 novembre, il leader laburista non solo ha rifiutato qualsiasi patto di desistenza nei collegi locali con l'Snp, ma ha anche escluso qualsiasi possibilita' di coalizione dopo il voto. Corbyn e' infatti convinto che il Partito laburista vincera' le elezioni o che si affermera' come prima forza e sara' in grado di formare un governo di minoranza. In quest'ultimo caso, da primo ministro Corbyn accetterebbe volentieri i voti degli altri partiti attualmente all'opposizione, ma senza stringere alcun accordo per la composizione del suo esecutivo che preveda ad esempio la nomina di ministri al di fuori del Labour.