SANITA' SI RIBELLA A MACRON

giovedì 14 novembre 2019PARIGI - Altri guai per il presidente francese Macro. I lavoratori del settore ospedaliero francese scendono oggi in piazza per protestare contro le misure previste dal governo, che dovrebbero essere presentate entro la fine del mese. Ne parla la stampa francese, spiegando che potrebbe essere la mobilitazione piu' importante degli ultimi anni per il settore visto che riunisce diverse categorie che vanno dai medici agli infermieri. L'iniziativa e' stata lanciata dal collettivo Inter-urgences, che negli ultimi mesi ha organizzato una serie di scioperi in diverse strutture ospedaliere della Francia, e dal collettivo Inter-hopitaux. Al centro delle rivendicazioni ci sono una serie di problemi come la mancanza di personale, la chiusura dei Pronto soccorso e gli stipendi troppo bassi. La causa di questi problemi e' riconducibile ai tagli effettuati dai precedenti governi. A meta' luglio e' stato approvato il disegno di legge ''La mia sanita' 2022'' che punta a migliorare l'organizzazione degli ospedali per aver margini finanziari piu' ampi, ma i tempi per applicare le misure sono lunghi e i lavoratori richiedono soluzioni immediate. Il governo teme che la protesta si possa allargare unendosi ai gilet gialli, che festeggiano questo fine settimana il loro primo anno, e alla mobilitazione contro la riforma delle pensioni, che scendera' in strada il 5 dicembre.