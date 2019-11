E' NATO FACEBOOK PAY (BENE!)

giovedì 14 novembre 2019Facebook entra nel mondo dei pagamenti digitali annunciando il lancio Facebook Pay. Il nuovo sistema di pagamento, fa sapere la societa', potra' essere utilizzato su Messenger, Instagram e WhatsApp. Da quanto e' stato rivelato dal vicepresidente Deb Liu alla Cnn, il servizio sara' legato ai principali circuiti di carte di credito e a PayPal: ''Vogliamo assicurarci che sia davvero chiaro agli utenti che si tratta di un servizio unificato'', ha detto Liu. Facebook lo scorso gennaio ha gia' integrato i dataset delle piattaforme di messaggistica create e acquisite in questi anni - WhatsApp, Instagram e Messenger. Il lancio del sistema di pagamento attraverso le app di fatto renderebbe ancora piu' complesso l'eventuale 'spacchettamento' della societa', paventato da diversi politici americani e diventato bandiera dalla candidata dem Elizabeth Warren. Il servizio di pagamento sara' lanciato entro questa settimana negli Stati Uniti. Al momento non e' chiaro quando sara' diffuso nel resto dei paesi in cui l'uso di Facebook e' consentito. Facebook Pay consentira' la trasmissione di denaro verso enti attivi in campagne di raccolta fondi, l'acquisto di videogame sull'app, di biglietti per concerti e eventi, ma permettera' anche il trasferimento di denaro da persona a persona e acquisti su Facebook Marketplace. La mossa di Facebook arriva 5 mesi dopo l'annuncio di Libra, la moneta digitale ancorata a un paniere di beni e valute basata su tecnologia blockchain, gestita da una ventina di societa' private. Quel progetto pero' ha trovato l'opposizione da parte delle istituzioni americane e europee, inducendo alcune delle societa' che all'inizio avevano aderito al consorzio ad abbandonarlo.