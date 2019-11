62.667 USD A TESTA DI DEBITO

giovedì 14 novembre 2019Conti pubblici in cattivo stato, investimenti in calo, disparita' di genere, scarsa fiducia nel governo e insoddisfazione dei cittadini che si sentono tagliati fuori dalle decisioni delle istituzioni. Ma anche un sistema di controllo degli appalti pubblici tra i piu' avanzati, un netto miglioramento nella valutazione dell'impatto normativo e una discreta gestione delle risorse umane nella P.A. Ha piu' ombre che luci il ritratto del governo e dell'amministrazione pubblica dell'Italia che emerge dal rapporto 'Uno Sguardo al Governo' dell'Ocse, che passa ai raggi X la gestione pubblica dei 36 Paesi che aderiscono all'organizzazione. L'esame inizia dalle finanze statali e l'Italia si trova subito a mal partito, con il terzo maggior debito del mondo, pari al 152,9% nel 2017 e al 148% nel 2018 in base ai criteri Ocse (piu' ampi di quelli di Maastricht), dopo il Giappone (220%) e la Grecia, a fronte di una media dei Paesi industrializzati del 110% e con Estonia (13%) e Cile (30%) ai livelli minimi. Ma la Penisola e' terza al mondo anche per il peso del debito pubblico pro capite con 62.667 dollari a parita' di potere d'acquisto, dopo il Giappone (oltre 90mila dollari) e gli Usa (65mila circa), contro una media Ocse di 53.600 dollari.