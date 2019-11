CENTRI SOCIALI 20 A PROCESSO

giovedì 14 novembre 2019Cinque anni fa contestarono duramente Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni in visita al campo nomadi di via Erbosa: ora 20 su 21 attivisti dei vari collettivi bolognesi, imputati nel procedimento nato da quella protesta, andranno a processo. Lo ha deciso il gup di Bologna, Alberto Gamberini, al termine dell'udienza preliminare conclusa questa mattina nella giornata in cui i centri sociali sono sul piede di guerra in vista della convention della Lega al Paladozza di Bologna che vedra' il leader della Lega lanciare ufficialmente la candidatura della Borgonzoni alla presidenza della Regione Emilia Romagna per le elezioni del 26 gennaio prossimo. Per i 20 rinviati a giudizio l'inizio del dibattimento e' stato fissato il 13 maggio 2020. Una posizione e' stata stralciata per un difetto di notifica. L'8 novembre 2014 oltre a contestare i leghisti presenti, gli attivisti presero d'assalto l'auto su cui viaggiavano Salvini, Borgonzoni e Alan Fabbri, tutti e tre riconosciuti parti civili nel processo, insieme alla Lega. Gli imputati dovranno rispondere, a vario titolo, di violenza privata e danneggiamento aggravato. Depenalizzato il reato di ingiuria, mentre e' prescritto quello relativo al possesso di oggetti atti ad offendere. A otto dei venti imputati, poi, sono contestate anche le lesioni aggravate per l'aggressione al cronista de ''Il Resto del Carlino'', Enrico Barbetti che riporto' una frattura del gomito. Per questo episodio si sono costituiti parti civili lo stesso cronista e la Poligrafici editoriale.